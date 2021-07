Escalante: “Ottimo ritiro, mi trovo bene con Sarri e sono felice di lavorare con lui”

Dopo l’ultima amichevole nel ritiro di Auronzo di Cadore della Lazio, l’1-1 odierno contro il Padova, il centrocampista biancoceleste Gonzalo Escalante ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel. Ecco le sue dichiarazioni, riportate dai colleghi di Lalaziosiamonoi: “Penso che sia stato un ritiro positivo per noi, anche se dobbiamo capire ciò che ci chiede il mister, ma abbiamo fatto bene. Io mi trovo bene con Sarri, tutti lo conoscono. Voglio dare tutto ciò che posso qua e sono felice di lavorare con lui. Domani torniamo a Roma e vediamo come andrà in Germania, ma siamo contenti”.