Un buon Padova blocca la Lazio: Luis Alberto su rigore risponde a Della Latta

La Lazio conclude il ritiro di Auronzo di Cadore pareggiando 1-1 contro un buon Padova. Al tiro deviato di Della Latta, ha risposto a fine primo tempo Luis Alberto, trasformando il calcio di rigore conquistato da Hysaj. La squadra di Sarri è parsa un po’ stanca e di fronte aveva un undici di Serie C, ma molto motivato. Domani la squadra partirà per Roma, mentre il 2 comincerà la seconda parte della preparazione a Marienfeld, in Germania.

Foto: Twitter Lazio