Errore clamoroso di Werner: i tifosi avversari lo ringraziano regalandogli un passaporto macedone

Timo Werner, attaccante della Germania, nella gara di ieri contro la Macedonia del Nord, sul risultato di 1-1 al 79′, ha sbagliato clamorosamente a porta vuota l’occasione che poteva chiudere i giochi. Sei minuti più tardi è arrivata la beffa con Elmas, che ha regalato l’insperato successo agli ospiti e posto fine a una striscia di 18 successi consecutivi nelle qualificazioni ai Mondiali della Nationalmannschaft. Una serata storica per il calcio in Macedonia del Nord, i tifosi hanno deciso di ringraziare a modo loro il centravanti tedesco del Chelsea, fornendogli addirittura un passaporto macedone per l’importanza che ha rivestito nella notte di Duisburg.

Foto: Twitter Chelsea