Germania, i quotidiani commentano così il ko con la Macedonia: “Imbarazzanti”

I quotidiani tedeschi, Bild, FAZ, Kicker e non solo, hanno commentato in maniera unanime il tonfo casalingo della squadra di Joachim Low contro la Macedonia del Nord, sconfitta per 2-1 dalle reti di Pandev ed Elmas: “Fallimento imbarazzante”, “Che imbarazzo”, “Scivolone”.

Una sconfitta sorprendente per la Germania anche in ottica Europeo, quello che sarà l’ultimo appuntamento di Low da CT.