Eriksen, grande gioia dopo il gol: “Felice di essere ancora un calciatore, era il mio unico obiettivo”

Quella vissuta all’Amsterdam Arena è stata una serata speciale per Christian Eriksen, che nella partita disputata contro l’Olanda ha ritrovato la rete con la maglia della Nazionale, a meno di un anno di distanza dalla grande paura dovuta al problema cardiaco avuto durante l’Europeo. Parlando dopo il fischio finale, il giocatore ha commentato: “Sono felice di dimostrare di poter essere ancora un calciatore, non vedevo l’ora. Ovviamente la situazione era particolare, ma per me c’era solo l’obiettivo di giocare di nuovo a calcio ed è bello poterlo fare, soprattutto ad Amsterdam dove ho passato anni bellissimi”.

Eriksen prosegue: “Quando si parla di me, tornano ancora in mente le foto e gli articoli su quanto accaduto. Questo rimarrà con me, ma speso che con il tempo si parli sempre di più del calciatore e non del ragazzo che è stato via per qualche minuto all’Europeo”.

Foto: Twitter Danimarca