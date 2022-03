Eriksen, la gioia che serviva: in gol con la Danimarca

Non tutti i gol, nel calcio, hanno eguale significato: alcuni assumono un sapore particolare, per via di circostanze speciali in cui vengono realizzati o per le storie nascoste dietro di questi. Senza dubbio unica nel suo genere è la rete messa a segno da Christian Eriksen nell’amichevole in corso fra la Danimarca e l’Olanda, con la quale il centrocampista ha firmato il momentaneo 2-3 a favore della sua Nazionale.

Si tratta di una rete pesante perché consacra la rinascita del calciatore in forza al Brentford, che poco meno di un anno fa lasciò il mondo con il fiato sospeso a causa del problema cardiaco accusato durante la gara dell’Europeo contro la Finlandia. È un gol che serviva, è un gol che fa ritrovare il sorriso: il peggio è passato.

Foto: Twitter Danimarca