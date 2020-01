Eriksen ancora in panchina: l’Inter è questione di tempo

Ancora panchina per Christian Eriksen. Il danese, nonostante le parole di José Mourinho, non fa parte dei titolari del Tottenham nella sfida di Premier contro il Norwich, ennesimo indizio a tinte nerazzurre. L’Inter lo aspetta, l’offerta agli Spurs è 15 milioni più 3 di bonus – come da noi anticipato – suscettibile di ulteriore rialzo. Ma quello che conta è che per l’approdo in nerazzurro di Eriksen è solo questione di tempo.

https://twitter.com/SpursOfficial/status/1220051153242685440

Foto: Twitter ufficiale Tottenham