Enzo Fernandez e quei 127 milioni scanditi già sei giorni fa

Enzo Fernandez dal Benfica al Chelsea. Totale: 127 milioni, ben oltre la clausola da 120 milioni in modo da rateizzare almeno un po’ per quella che è un’operazione enorme. I dettagli, ben oltre qualsiasi tipo di tweet delle ultime ore, erano stati dati da TyC Spors sei giorni fa, dopo i rumors precedenti che avevano indirizzato il fresco Campione del Mondo verso il mondo Blues. Insomma, abbiamo avuto il tempo, tanto tempo, per contare fino a 127 in attesa dell’annuncio ufficiale.

Foto: Instagram Enzo Fernandez