Empoli-Zurkowski, Zanetti conferma: “Ha la nostra maglia cucita addosso”

Zurkowski all’Empoli. Ve l’avevamo anticipato, ora l’operazione è in chiusura. E la conferma è arrivata direttamente dall’allenatore della squadra toscana, Paolo Zanetti, intervenuto in conferenza stampa: “Che Zurkowski è fatta me lo state dicendo voi. Sarebbe importante per noi e la sua voglia e la volontà di vestire questa maglia. Il cuore e la mente devono essere tinti d’azzurro, è un giocatore che ci tiene a venire perché si sente questa maglia cucita addosso”.

Foto: Twitter Empoli