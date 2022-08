Esclusiva: Zurkowski all’Empoli in chiusura. I dettagli

Szymon Zurkowski e il ritorno all’Empoli: ci siamo. Dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, possiamo aggiungere che l’operazione è in chiusura. Il centrocampista polacco classe 1997 aveva messo proprio l’Empoli in cima ai suoi desideri. La Fiorentina ha dato il via libera all’interno di altre manovre di mercato che possono esserci nei prossimi giorni e che vi abbiamo raccontato. Zurkowski all’Empoli sarà un trasferimento quasi sicuramente a titolo definitivo per 3-3,5 milioni più eventuali bonus.

Foto: Twitter Empoli