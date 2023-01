Esclusiva: il Sassuolo esce allo scoperto per Bajrami

Nedim Bajrami è in uscita dall’Empoli. E c’è una trattativa in corso con il Sassuolo, un profilo che moltissimo a Dionisi e che era stato trattato la scorsa estate quando anche la Fiorentina era stata a un passo da Bajrami. Adesso il Sassuolo è uscito allo scoperto, la valutazione è tra 7 e 8 milioni, l’Empoli potrebbe prendere Piccoli (se il Verona lo libererà) e bisogna capire se per Traoré arriveranno offerte importanti entro domani.

Foto: twitter Empoli