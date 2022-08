Empoli, ds Accardi: “Faremo qualcosa in entrata. Bajrami? Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni”

Intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti da Lecce-Empoli, il direttore sportivo degli azzurri, Pietro Accardi, ha così parlato dei temi in chiave mercato: “Faremo sicuramente qualcosa in entrata, ci sono stati dei contatti ma nulla di più: nei prossimi giorni vedremo cosa accadrà. Bajrami? Il ragazzo è molto chiacchierato, vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni: siamo concentrati sul Lecce“. L’Empoli, come vi abbiamo giovedì scorso, ha chiuso con la Fiorentina il ritorno di Szymon Zurkowski e lavora per Christian Kouamé. In uscita, invece, Bajrami è molto vicino ai viola, in vantaggio sul Sassuolo.

Foto: Twitter Empoli