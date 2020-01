Empoli, conferme totali cinque giorni dopo: Marino è pronto a sostituire Muzzi

Il pareggio casalingo contro il Chievo (1-1, gol di Tutino e Meggiorini) non fa altro che compromettere ulteriormente la panchina di Roberto Muzzi all’Empoli. Cinque giorni fa vi avevamo raccontato come il club toscano stesse facendo valutazioni su Muzzi dopo la sconfitta di Castellammare, con Pasquale Marino principale candidato per la sostituzione. Ora, dopo il pareggio interno col Chievo, arrivano conferme totali per il ribaltone sulla panchina dell’Empoli.

Venerdì 24 gennaio

21:00 Empoli-Chievo 1-1 (Tutino – Meggiorini)

Sabato 25 gennaio

15:00 Cittadella-Benevento

15:00 Entella-Cremonese

15:00 Pisa-Juve Stabia

15:00 Pordenone-Pescara

18:00 Salernitana-Cosenza

Domenica 26 gennaio

15:00 Crotone-Spezia

15:00 Venezia-Trapani

21:00 Ascoli-Frosinone

Lunedì 27 gennaio

21:00 Perugia-Livorno

CLASSIFICA: Benevento 47; Pordenone 35; Crotone 34; Entella, Cittadella, Chievo 30; Salernitana 29; Frosinone 28; Perugia, Ascoli, Juve Stabia 27; Pescara 26; Spezia, Pisa 25; Empoli 24; Venezia 23; Cremonese 22; Cosenza 20; Trapani 18; Livorno 13.

Foto: Instagram personale Muzzi