Esclusiva: Pescara-Zauri verso l’addio. Empoli, valutazioni su Muzzi

Panchine sempre bollenti in Serie B. Luciano Zauri era già in bilico, la sconfitta contro la Salernitana quasi sicuramente gli costerà la panchina del Pescara. Un candidato autorevole è quello in attesa da settimane, ovvero Roberto Stellone che abita a Pescara e ha un buon rapporto con il presidente Sebastiani. Ma non è ancora una decisione definitiva. Valutazioni anche su Roberto Muzzi ad Empoli: la squadra è stata ribalta con un mercato importante, tuttavia la sconfitta di Castellammare ha evidenziato i problemi di sempre. Anche Muzzi non è al sicuro, un profilo eventualmente preso in considerazione è quello di Pasquale Marino.

