Empoli-Caprile: ora si può chiudere. E su Pezzella…

Dopo aver ceduto Guglielmo Vicario al Tottenham, l’Empoli ha scelto il portiere da cui ripartire. Si tratta di Elia Caprile, portiere classe 2001 che si è messo in mostra con la maglia del Bari durante lo scorso campionato di Serie B. Il portiere è da tempo un obiettivo del Napoli che, prima, lo preleverà dal Bari e, poi, lo girerà in prestito ai toscani. Ma non è l’unica operazione sui sta lavorando la società di Fabrizio Corsi. L’Empoli ha individuato Giuseppe Pezzella – come raccontato – come sostituto di Fabiano Parisi. Il club azzurro sarebbe disposto a chiudere in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza e ad altre condizioni più o meno agevoli, mentre il Parma spinge per un pagamento immediato.

Foto: Instagram Caprile