L’indiscrezione: Pezzella-Empoli, il Parma per ora fa muro

L’Empoli ha ceduto Parisi alla Fiorentina e ora cerca un sostituto. E l’ha individuato in Giuseppe Pezzella, classe 1997, in uscita dal Parma. L’Empoli sarebbe disposto a chiudere in prestito con obbligo di riscatto legato alla salvezza e ad altre condizioni più o meno agevoli, mentre il Parma chiede un pagamento immediato. Soluzione un po’ confusa, il club emiliano ha cambiato ancora direttore assumendo il belga Roel Vaeyens che arriva da altre realtà, probabilmente conosce poco e male alcune dinamiche. L’Empoli insisterà, Pezzella resta la prima scelta rispetto ad Augello per la corsia mancina.

Foto: twitter personale