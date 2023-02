Emiliano Martinez: “Sfottò a Mbappé? Fa parte del gioco. I più forti vengono presi di mira”

Emiliano Martinez, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina, ha parlato nuovamente di Mbappé ai microfoni di France Football. L’estremo difensore ha spento le polemiche legate ai festeggiamenti per la vittoria del Mondiale, Martinez è stato immortalato con una bambola a cui è stata messa la maschera di Mbappé: “Le persone ci hanno lanciato bambole durante tutto il nostro viaggio. Ad un certo punto una bambola mi è caduta ai piedi con la faccia di Mbappé, l’ho raccolta e mi ha fatto ridere, così l’ho mostrata per due secondi e l’ho rilanciata, tutto qui. Quando la Francia vinse contro di noi nel 2018, ricordo che c’erano canzoni su Messi. È la stessa cosa, se una squadra vince contro il Brasile, farà dei cori, magari su Neymar. Non ho assolutamente nulla di personale contro Mbappé. Se si canta di lui o di Neymar, è proprio perché sono forti”.

Foto: Instagram Martinez