Emiliano Martinez prende in giro Mbappé: la foto virale di un bambolotto con la maschera del francese

Emiliano Martinez, portiere dell’Argentina, si è reso protaginista di un altro episodio sopra le righe, dopo il gestaccio del trofeo come miglior portiere alla premiazione dopo la finale vinta.

Stavolta nessun gesto osceno, ma provocatorio. Il portiere, in forza all’Aston Villa, è stato immortalato sul pullman durante i festeggiamenti, con un look che fa discutere, ma soprattutto, con in braccio un bambolotto, a cui è stata messa la maschera di Mbappé, con il portiere che consolava “il piccolo” in lacrime.

Le foto virali hanno fatto il giro del web.