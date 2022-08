Emery elogia l’Inter: “Loro una squadra di alto livello, soddisfatto del Villarreal”

Dopo la vittoria per 2-4 ottenuta all’Adriatico di Pescara contro l’Inter, il tecnico del Villarreal Unai Emery ha commentato su Instagram la prova dei suoi, rimasti imbattuti per l’intera fase di pre-campionato. Nelle amichevoli disputate tra luglio e agosto, infatti, il “Sottomarino Giallo” ha collezionato sei vittorie e due pareggi. L’allenatore non ha nascosto la propria soddisfazione: “Mi è piaciuta la concentrazione e il lavoro di tutta la squadra contro un avversario di alto livello. In bocca al lupo all’Inter per la sua stagione. Avanti sempre, Villarreal”.

Foto: Sito Villarreal