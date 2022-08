Inter ko 4-2 con il Villarreal. Per i nerazzurri a segno Lukaku e D’Ambrosio

Finisce con una sconfitta il pre-campionato dell’Inter. I nerazzurri di Simone Inzaghi sono stati battuti dal Villarreal per 4-2 allo stadio Adriatico di Pescara. Alla rete iniziale di Pedraza ha risposto immediatamente Lukaku, ma successivamente sono Coquelin e ancora Pedraza ad andare a segno per gli spagnoli che si sono portati sul 3-1. Al 66′ D’Ambrosio prova ad accorciare le distanze ma a dieci minuti dalla fine Jackson ha calato il definitivo poker per i sottomarini gialli.

Foto: sito Inter