Emery conferma: “Zaniolo? È uno di quelli che abbiamo in lista, ha le qualità per aiutarci”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery ha parlato anche di Nicolò Zaniolo: “Lui non è un attaccante, è versatile. Può giocare da punta, numero 7 o numero 10 ed è uno di quelli che abbiamo in lista, ha le qualità per aiutarci. Fa parte del nostro elenco e ce ne sono altri”. Parole che confermano quanto vi abbiamo raccontato ieri.

Foto: Instagram Galatasaray