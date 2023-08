L’indiscrezione: Zaniolo tra Aston Villa e Zenit, la situazione

Nicolò Zaniolo può lasciare il Galatasaray nei prossimi giorni. Il suo sogno resta la Juve che però non si è potuta fin qui materializzare. Assente nelle partite dei preliminari di Champions, per Zaniolo è in corso un pressing dell’Aston Villa che però fin qui non ha deciso di pagare la clausola di 35 milioni. Zaniolo è un pallino sia di Emery che di Monchi. Lo Zenit invece ha comunicato di essere disposto a pagare 35 milioni di clausola, forte della cessione di Malcom. Lo stesso Zenit offre un pluriennale a Zaniolo da 9 milioni a stagione più bonus. Il Galatasaray vorrebbe prendere tutti i soldi della clausola e aspetta un rilancio dell’Aston Villa.

Foto: Instagram Galatasaray