Emerson Palmieri: “Al Chelsea sono felice, ma un giorno vorrei tornare in Italia”

Non solo Jorginho, anche Emerson Palmieri è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Coverciano. Queste le parole del laterale in forza al Chelsea: “Filosofia di gioco comune tra Sarri e Mancini? Tutti e due vogliono giocare offensivamente, con fraseggio, palla a terra, anche per le caratteristiche dei giocatori. Eventuale addio di Sarri? Certo, è sempre difficile dire queste cose. Penso che per la stagione che abbiamo fatto insieme… non è stato facile ma credo sia stata una buona stagione. Per me deve rimanere, nel calcio non si sa mai. Futuro di nuovo in Serie A? Un giorno vorrei rientrare in Italia. Sono arrivato molto giovane, la mia famiglia ama l’Italia. Ma per adesso sono felice al Chelsea”, ha concluso Emerson Palmieri.

Foto: Twitter ufficiale Chelsea