Elvedi piace alla Roma, il ds del Gladbach allo scoperto: “Vogliamo una risposta sul rinnovo”

Nico Elvedi piace alla Roma che aspetta N’Dicka, potrebbe cedere Ibanez e ha qualche uscita in difesa (probabilmente Kumbulla). Vi avevamo anticipato in tempi non sospetti dell’interesse da parte del club giallorosso per Nico Elvedi, difensore centrale classe ’96 con contratto in scadenza a giugno 2024 con il Borussia Moenchegladbach. Oggi il quotidiano svizzero Blick ha ribadito il gradimento di José Mourinho per Elvedi e ha pubblicato alcune dichiarazioni del direttore sportivo Roland Virkus: “Siamo in trattativa con Elvedi, vogliamo una risposta sul rinnovo. Speriamo di continuare insieme, ma se così non fosse dovremo trovare una soluzione vista la sua situazione contrattuale”.

Foto: Instagram Elvedi