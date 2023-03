Esclusiva: Nico Elvedi piace a Roma e Tottenham

Nico Elvedi è un difensore centrale svizzero che ha fatto molto bene con il Borussia Mönchengladbach, al punto che il suo futuro verrà deciso nei prossimi mesi. Elvedi, 26 anni compiuti lo scorso settembre, ha un contratto in scadenza nel 2024, gli hanno proposto il rinnovo ma senza arrivare fin qui a un accordo. Il Borussia ci riproverà, ma in caso di fumata nera dovrà pensare a una cessione per non perderlo a zero come accadrà con Thuram. La valutazione di Elvedi è tra i 15 e i 20 milioni, nelle scorse settimana Roma e Tottenham hanno mostrato interesse, quindi è una situazione da seguire in prospettiva. A maggior ragione se arrivassimo a giugno con un solo anno di contratto.

Foto: Instagram Elvedi