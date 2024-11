EDON ZHEGROVA, L’ARTISTA DEL DRIBBLING

Il talento di Edon Zhegrova non è più un segreto per il calcio europeo. Alla sua quarta stagione al Lille, l’esterno kosovaro sembra aver raggiunto la stagione della maturità. Nelle attuali 16 presenze, le statistiche segnano già 7 gol e 2 assist, considerando tutte le competizioni. Tra queste, alcune prestazioni di altissimo livello, come quella in Champions League contro il Real Madrid, sfida nella quale è stato nominato MVP della gara, o la sfida contro i cugini dell’Atletico condita da un golaso. Pochi giorni fa, Zhegrova si è reso stato autore di un’altra grande esibizione contro la Juventus, match nel quale ha servito anche un assist a David per il gol del vantaggio dei francesi.

Serpentine, dribbling e accelerazioni: un’autentica spina nel fianco della difesa di Thiago Motta. Al minuto 27 di Lille-Juve la serata Champions di Zhegrova si impreziosisce con l’assist confezionato per Jonathan David al culmine di uno sprint impreziosito dal pallone filtrante fornito all’attaccante canadese, che a tu per tu con Di Gregorio ha siglato il provvisorio 1-0.

Nato il 31 marzo 1999, ha 25 anni ed è un esterno offensivo di piede sinistro, che grazie alla sua enorme qualità tecnica riesce a risultare micidiale nell’uno contro uno e nel contempo sa premiare i movimenti dei compagni con visione e tempi di gioco adeguati. In più, rientrando da destra, può far male col suo mancino. Nato in Germania da genitori albanesi, ha scelto di difendere i colori del Kosovo (40 presenze e 5 goal) ed è approdato al Lille a gennaio 2022 dal Basilea, dove si era messo in mostra facendo il paio coi buoni numeri già fatti registrare in Belgio tra le fila del Genk. Il suo contratto col club francese scade il 30 giugno 2026.

Il talento di Zhegrova non ha lasciato indifferenti le italiane, tanto che – come abbiamo raccontato – sulle sue tracce c’è anche l’Atalanta. Ma non solo. C’è anche un retroscena legato al Milan. Col Diavolo il feeling nacque durante un Milan Camp organizzato a Pristina, cui fece seguito la visita a San Siro a 12 anni dove Edon ha assistito ad un Milan-Chievo di campionato. Zhegrova si candida a essere uno dei protagonisti delle prossime sessioni di calciomercato. E chissà che il suo futuro non possa essere proprio in Italia…

