Esclusiva: Atalanta, idea El Shaarawy se sfumano le altre piste. Piace anche Zhegrova del Lille

L’Atalanta vuole puntellare la squadra nelle ultime ore di mercato. La dea ha provato a trattare con il Napoli per Raspadori ma nelle idee della società c’è anche un altro azzurro: El Shaarawy. Il giocatore della Roma resta un’idea per il club di Percassi se dovessero sfumare le altre piste, a maggior ragione ora che il club giallorosso ha preso Saelemaekers dal Milan e quindi per lui gli spazi sarebbero ristretti. All’Atalanta piace molto anche Zhegrova, sondato anche dal Manchester United e Fulham, ma molto dipenderà anche dalle richieste del Lille, a poche ore dallo stop.

Foto: Instagram Roma