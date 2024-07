Ecco chi è Yllan Okou, nuovo difensore del Verona

Come vi avevamo anticipato, Yllan Okou si appresta a diventare un nuovo difensore dell’Hellas Verona. Nato a Poitiers, Yllan Okou è il figlio dell’ex giocatore di rugby ivoriano Alfred Okou. Si è trasferito a Buxerolles all’età di sette anni, muovendo i suoi primi passi nel mondo del calcio nel Poitiers, passando nell’accademia del Monaco nel 2017. Ha fatto il suo debutto professionale per Monaco il 2 gennaio 2022, nella vittoria in Coppa di Francia per 3-1 in trasferta contro Quevilly-Rouen. Il 23 ottobre 2023, Okou si è unito al club della Ligue 2 Bastia, firmando un contratto biennale con un’opzione per un altro anno. Nell’ultima stagione con la maglia del Bastia è sceso in campo in 24 partite di Ligue 2 nel 2023/2024 dopo aver raggiunto il club il 23 ottobre 2023, essendo partito titolare in 22 di queste ed avendo giocato a gara in corso 2 volte.

Foto: Instagram Okou