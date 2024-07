Il Verona sta per chiudere un colpo a sorpresa. Si tratta del difensore centrale francese Yllan Okou, classe 2002, in uscita dal Bastia. Ci sono gli accordi e stanno per essere definiti gli ultimi dettagli, siamo ormai allo scambio di documenti. Okou è un mancino che all’occorrenza può giocare a centrocampo, un’altra operazione inattesa per l’Hellas del nuovo corso firmato Zanetti.

Foto: Instagram Okou