Ecco chi è Matias Moreno, il difensore a sorpresa per la Fiorentina

Dopo un avvio a rilento, la Fiorentina vuole regalare nuovi rinforzi a Raffaele Palladino, a partire dalla difesa. E, come anticipato, il club viola è forte su Matias Moreno, difensore classe 2003 del Belgrano. La trattativa è in stato molto avanzato, l’accordo è un passo, operazione sotto i 5 milioni più bonus o con una percentuale sulla futura rivendita. Difensore centrale classe 2003, alto 193 cm, forte fisicamente, con una discreta tecnica di base. Cresciuto nel Belgrano, ha esordito in prima squadra il 10 luglio 2023 nella sfida contro il Colon. Da quel momento Matias Moreno si è imposto nelle gerarchie del Belgrano, collezionando 35 presenze – complessivamente – e mettendo a referto un assist. Intanto, il calciatore è sceso in campo dal 1′ nella sfida in corso tra Belgrano e Gimnasia La Plata.

Foto: Instagram Belgrano