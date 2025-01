Ecco chi è Lloyd Kelly, il difensore del Newcastle in orbita Juve

La Juventus è alla ricerca di un nuovo difensore da regalare a Thiago Motta. Tanti i nomi al vaglio del club bianconero: da Araujo a Tomori, passando da Danso. Ma nelle ultime ore c’è un nuovo difensore in orbita bianconera. Si tratta di Lloyd Kelly, difensore classe 1998 di proprietà del Newcastle. Kelly è arrivato alla corte dei Magpies in estate a parametro zero dal Bournemouth. Scovato e valorizzato da Eddie Howe, suo attuale allenatore ai Magpies, che nel 2019 scelse di investire 13 milioni di sterline per portarlo via dal Bristol City, con il quale ha esordito nel 2017, collezionando 2 gol in 48 presenze di Championship. È stato il capitano delle Cherries e un pilastro dell’under 21 inglese allenata da Aidy Boothroyd. Nelle prime 22 giornate di questa stagione, sono 9 le presenze in Premier League con i Magpies, di cui 4 da titolare. Impiegato principalmente come terzino sinistro, Kelly ha più volte dimostrato di poter giocare anche da centrale in una difesa a quattro.

Foto: Instagram Kelly