Tomori-Juve: i retroscena di una frenata. Kelly e la valutazione. Tra Douglas Luiz e il City…

Fikayo Tomori e la Juventus: oggi c’è freddezza. Come raccontato con un tweet ieri sera, le valutazioni sarebbero state tecniche e non soltanto economiche. E malgrado l’incontro già programmato, come anticipato nella giornata di giovedì, sono emerse perplessità non economiche (quasi 30 milioni per il cartellino) ma di carattere tecnico. La prestazione di Tomori, proprio ieri contro la Juventus, non ha rubato l’occhio per utilizzare un eufemismo. E la Juventus ha frenato, vedremo se definitivamente, le perplessità sono enormi. E la spiegazione non è legata alla perplessità di Tomori, che il Milan avrebbe spinto fuori dai radar in presenza di un arrivo ormai imminente di Walker, ma dalle riflessioni tecniche alla luce dell’ultima prestazione. Nei giorni scorsi sono state fatte valutazioni anche su Danso, difensore del Lens. Nel giro di orizzonte dell’ora di pranzo il Newcastle ha proposto Lloyd Kelly, difensore centrale classe 1998, non proprio un intoccabile. La valutazione non è di 25 o 30 milioni, ma di 15-18 e si può procedere. Nelle ultime ore alla Juventus sono stati proposti anche Goglichidze dell’Empoli e Coppola del Verona, ma adesso i fari sono accesi su Kelly, vedremo se la strada sarà completamente in discesa sulla valutazione e sulla formula. Serve un mancino visto che, come già svelato, a meno di sorprese Hancko è un discorso per giugno anche se conviene aspettare la chiusura del mercato invernale. Capitolo Douglas Luiz: il Manchester City ha davvero sondato, ma la Juventus – almeno in queste ore – non intende cederlo in prestito. Serve un’offerta convincente per aprire le porte e per non difendere l’investimento fatto appena la scorsa estate.

Foto: Instagram Tomori