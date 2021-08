Ecco chi è Ike Ugbo, l’attaccante nel mirino della Salernitana

Vi abbiamo raccontato come la Salernitana, per puntellare il suo attacco, abbia messo nel mirino il giovane Ike Ugbo. Il calciatore, classe 1998, è cresciuto nel settore giovanile del Chelsea con tutta la trafila tra il 2007 e 2017, vincendo anche la Uefa Youth League. Successivamente i Blues hanno deciso di mandarlo in prestito, per concedergli maggiore minutaggio e farlo crescere. Le ultime due stagioni sono state molto produttive visto che il ragazzo è andato in doppia cifra segnando gol a raffica. Nell’annata 2019/20, in prestito al Roda JC in Eerste Divisie (seconda divisione olandese), è sceso in campo 28 volte realizzando 13 gol. Nell’ultima stagione, la 20/21, ha militato nella Jupiler Pro League (massimo campionato belga), con il Cercle Bruges dove ha giocato 32 partite, andando a segno in 16 occasioni. Adesso nel suo futuro può esserci l’Italia con la Salernitana pronta a piazzare il colpo e mettere a disposizione di Castori un giocatore di assoluta prospettiva e qualità.

Foto: Twitter personale Ike Ugbo