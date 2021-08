Esclusiva: Salernitana, trattativa con il Chelsea per Ike Ugbo

Dopo aver preso Bonazzoli, la Salernitana cerca almeno un altro attaccante. Ci sono stati nuovi contatti con il Crotone per Simy, che piace anche i Spagna, una trattativa comunque onerosa. La Salernitana ci riproverà ancora, ma intanto è stata avviata una trattativa importante con il Chelsea per Ike Ugbo, attaccante classe 1998, nell’ultima stagione in prestito al Cercle Bruges. Ugbo era stato accostato in passato anche ad altri club italiani, la Salernitana si è inserita nelle ultime ore e sta trattando per poter arrivare alla fumata bianca. Ugbo è un attaccante molto ben strutturato, vicino ai 190 centimetri di altezza, con doti tecniche interessanti: sarebbe sicuramente un colpo di spessore per la neo-promossa in Serie A.

Foto: Twitter personale Ike Ugbo