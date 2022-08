Ebrima Colley è un nuovo attaccante del Karagumruk. Operazione in prestito secco, una notizia di qualche settimana fa andata in porto nelle ultime ore. Si attendeva il via libera dell’Atalanta, ma già da ieri Colley era a Istanbul per le visite. Ecco nel momento della firma, alla sua sinistra l’agente Luigi Sorrentino che lo assiste da sempre e che ha curato l’operazione.