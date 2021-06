Ora è anche ufficiale: Gattuso lascia la Fiorentina

Dalle anticipazioni di ieri alle conferme di oggi: Rino Gattuso e la Fiorentina si dicono addio. Il comunicato ufficiale del club viola. “ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”.

FOTO: Twitter Fiorentina