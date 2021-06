Gattuso, storia di un addio annunciato a Firenze

E’ finita. Rino Gattuso e la Fiorentina sono ai titoli di coda. Le fibrillazioni di ieri sera sono diventate la sintesi di un rapporto irrecuperabile. Già c’erano stati enormi problemi per la definizione dell’accordo. Poi erano arrivate garanzie sul mercato non mantenute. I colpi annunciati sono evaporati, la presenza di Jorge Mendes in Italia avrebbe dovuto portare a un’accelerata che mai c’è stata.

Sergio Oliveira e Guedes erano priorità, sono stati spesi mille nomi ma non con la concretezza che l’allenatore avrebbe voluto avere. Non sarà un problema non depositare un contratto firmato. E magari Giancarlo Antognoni andrà verso la stessa direzione, addio imminente. Il problema è ripartire dopo due anni di gestione Commisso con troppi e inquietanti punti di domanda.

A prescindere dalla vicenda Gattuso, ultimo atto di una situazione quasi surreale.

Foto: Twitter Fiorentina