È il giorno di Kostic: Juventus pronta ad accoglierlo

Juventus in primo piano in questo giovedì 11 agosto 2022, a tutti gli effetti il giorno dell’arrivo di Kostic in bianconero. In tarda mattina, il prossimo rinforzo a disposizione di Allegri atterrerà a Torino nell’aeroporto di Caselle. Svolgerà successivamente le visite mediche, per poi firmare ufficialmente il contratto.

L’operazione di mercato che porta Kostic alla Juventus, come già anticipato, è da circa 15 milioni di euro con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte.

Foto: Twitter Eintracht Francoforte