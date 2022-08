Esclusiva: Kostic alla Juve, accordo totale

Filip Kostic sarà il nuovo esterno della Juve. Non c’erano dubbi, dopo la clamorosa sorpresa di maggio, pochi minuti fa sono stati raggiunti tutti gli accordi. Un’operazione da circa 15 milioni di euro, nelle ultime 24 ore ballava appena un milione, ma proprio venti minuti fa sono stati risolti gli ultimi problemi. Kostic, tra poco, guarderà da spettatore la Supercoppa Europea, domani mattina lascerà Francoforte e sarà a Torino per le visite e per mettersi a disposizione di Allegri. L’allenatore lo aspetta con ansia, Kostic non vedeva l’ora di raggiungere il suo connazionale Vlahovic.

Foto: Twitter Eintracht