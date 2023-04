Dzeko: “Durante Juve-Inter sono accadute cose che non dovrebbero avvenire in campo”

L’attaccante Edin Dzeko dell’Inter nel corso dell’intervista rilasciata ai microfoni di TV N1 Sarajevo ha parlato anche di quanto accaduto all’Allianz Stadium durante la partita di Coppa Italia giocata contro la Juve: “Lo sfogo al termine della gara? Durante la partita sono successe alcune cose che non dovrebbero avere posto sui campi di calcio, di cui si è già parlato e scritto. I nostri tifosi ci hanno sostenuto per tutta la partita e volevo ringraziarli in questo modo. In quel momento ho sentito che regalare la maglia era il minimo che potessi fare e li ringrazio per il loro supporto in campo. Abbiamo avuto un buon rapporto sin dal primo giorno del mio arrivo all’Inter e di questo sono loro grato”.

Foto: Instagram Inter