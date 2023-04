Dzeko: “Voglio vincere altri trofei con l’Inter. Rinnovo? Presto si saprà tutto”

Edin Dzeko, attaccante bosniaco dell’Inter, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TV N1 Sarajevo in cui ha parlato anche del suo futuro: “Il rinnovo? Tutto si saprà presto. Ci sono persone che si occupano di questo. Sono concentrato esclusivamente sul campo”.

Stagione Inter: “In questa stagione ho già vinto la Supercoppa italiana, ma l’obiettivo di ogni stagione è vincere un trofeo. Qui a Milano ho già vinto tre Coppe e so quanto sia importante per un club come l’Inter essere in lotta per lo scudetto. Contro la Juve, in Coppa Italia, dobbiamo giocare meglio rispetto a quanto fatto all’andata per arrivare in finale”.

Foto: Instagram Inter