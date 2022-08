DYLAN BRONN, DALLA LIGUE 1 ALLA SERIE A: UNA NUOVA TORRE PER NICOLA

Prosegue il mercato delle squadre di Serie A, e la Salernitana, che sarà impegnata contro la Roma nella prima giornata del nuovo campionato, accoglie un nuovo calciatore. Si tratta di Dylan Bronn, difensore classe ’95 francese naturalizzato tunisino. Il suo ruolo naturale è quello del centrale, tuttavia all’occorrenza può esser utilizzato anche da terzino destro. Cresce calcisticamente nel Cannes, squadra della sua città natale, per poi lasciarla nel 2016 quando si trasferisce al Niort, con cui il 18 ottobre dello stesso anno firma il suo primo contratto professionistico. Meno di un anno più tardi, il 31 luglio del 2017, viene acquistato dal Gent, legandosi al club belga fino al 2021. In maglia biancobù colleziona 67 presenze in campionato, rendendosi protagonista di 9 gol. Il 3 gennaio del 2020, tuttavia, passa al Metz, con cui firma un contratto quinquennale. Nonostante gli altri due anni di contratto, dopo la retrocessione del club in Ligue 2, si chiude un ciclo per lui, che salta i primi impegni ufficiali della nuova stagione con la maglia del Metz in attesa di essere ceduto. Nella passata stagione di Ligue 1, è sceso in campo in 30 occasioni, realizzando una rete e fornendo due passaggi vincenti compagni. La sua ultima gara nella competizione risale al 21 maggio 2022, partita in cui ha giocato 90 minuti con la maglia del Metz contro il Psg, nella sconfitta per 5-0. Ora approderà alla corte di Davide Nicola e, chiamato a tamponare l’assenza di Matteo Lovato, s’impegnerà a dare il proprio contributo per raggiungere una salvezza più “tranquilla” rispetto a quella dello scorso campionato, conquistata al fotofinish grazie alla mancata vittoria del Cagliari contro il Venezia.

Bronn vanta buoni numeri con i club con cui ha giocato, ma anche anni trascorsi tra le fila della nazionale della Tunisia. Convocato per la prima volta dal ct il 14 marzo del 2017, ha debuttato con la selezione nordafricana il 28 marzo, disputando da titolare l’amichevole persa per 1-0 contro il Marocco. Il giorno successivo, ha pubblicato uno scatto che lo riprende nel momento degli inni nazionali, per poi aggiungere: “Un immenso orgoglio aver partecipato al raduno della Nazionale”. A proposito dei social, su Instagram è seguito da circa 128 mila persone, con le quali condivide, il più delle volte, dei commenti nel post-gara, ma anche scatti di vita quotidiana. In particolare, sono numerose le foto, all’interno del suo feed, che lo riprendono insieme ad alcuni componenti della famiglia: con i fratelli, con la mamma ma anche con la nipotina, la sua “principessa” Mila. Ecco poi i video dei festeggiamenti degli spogliatoi del Metz e le parole da vero leader per dare la carica ai compagni e all’intero ambiente: “Nuova vittoria, andiamo avanti”. E ancora: “Lo sguardo fisso sugli obiettivi futuri”. Fame e determinazione, che traggono nuova linfa anche dalle sconfitte: “Deluso dal risultato ma la lotta continua”. L’ultimo scatto lo ritrae nuovamente in campo, con i tifosi pronti a supportarlo. Ora a sostenerlo ci penserà il popolo granata, più caldo che mai e pronto a una nuova, emozionante stagione da vivere in Serie A.

Foto: Instagram Bronn