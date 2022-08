Un nuovo difensore per la Salernitana. Si tratta di Dylan Bronn, classe 1995, attualmente in forza al Metz. La notizia è stata anticipata da L’Equipe, il tunisino ha chiesto la cessione dopo la retrocessione del suo club. E nelle prossime ore Bronn è atteso in Italia per svolgere le visite con la Salernitana.

Foto: Instagram calciatore