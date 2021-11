Dybala salta la sfida col Brasile: infiammazione al polpaccio per l’argentino

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali 2022 dell’Argentina contro l’Uruguay, Paulo Dybala è stato sostituito a fine prime tempo per un infortunio al polpaccio. Gli esami hanno evidenziato un’infiammazione al muscolo soleo. Nella conferenza stampa di ieri il c.t. Scaloni aveva messo in dubbio la sua presenza e la Joya non sarà dunque disponibile per l’importante match contro il Brasile.

L’attaccante della Juventus è rimasto nel ritiro della Nazionale argentina e nella notte tra mercoledì e giovedì farà il suo ritorno in Italia.

Foto: Twitter Juventus