Scaloni su Dybala: “Abbiamo deciso di non rischiarlo. Ora aspettiamo gli esiti degli esami”

Lionel Scaloni, ct dell’Argentina, ha parlato anche delle condizioni di Paulo Dybala in conferenza stampa. L’attaccante era stato scelto dal ct nell’undici titolare contro l’Uruguay, al posto di Lionel Messi ma ha dovuto abbandonare al termine del primo tempo per problemi fisici: “Aveva preso già una botta prima di venire in Nazionale e all’intervallo contro l’Uruguay ha sentito un affaticamento, per cui abbiamo deciso di toglierlo perché non valeva la pena rischiare. Aspettiamo gli esiti degli esami e se non avrà nulla sarà convocato”.