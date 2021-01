Dybala: “Grande voglia di tornare in campo al più presto. Bravi raga! +3”

Dopo il successo della Juventus a Marassi sulla Sampdoria, Paulo Dybala, rimasto a Torino per recuperare dall’infortunio accusato qualche settimana fa, scalpita per il rientro e ha scritto così sui social: “Con voglia di tornare in campo al più presto! Bravi raga! +3”.

Foto: Instagram personale Dybala