Dybala: “Gli ultimi anni alla Juve non sono stati belli, cambiare aria mi ha fatto bene”. E su Mourinho…

Nel corso della sua intervista a ESPN, Paulo Dybala, attaccante della Roma, ha parlato del suo addio alla Juventus, e di un retroscena con Mourinho, dopo la gara Roma-Juve dell’anno scorso.

Queste le sue parole: “Gli ultimi anni alla Juve non sono stati facili, cambiare aria mi ha fatto bene. Mourinho mi ha chiamato e in pochi minuti ho deciso. Lui come anche il ds mi hanno parlato del progetto e della voglia di continuare a vincere come hanno fatto lo scorso anno. Essere protagonista in una squadra così mi aiuta tanto. L’accoglienza dei tifosi? È stato insolito. Quando entri allo stadio sei con i compagni, lì ero da solo. Non mi era mai capitato. Il tifoso della Roma è simile a quello argentino per quanto riguarda la passione. Diverso dall’ambiente della Juve, più simile a quello argentino. Hanno una pazzia bella: sento questo affetto, per loro viene prima la Roma che la famiglia. Vivono il calcio come noi”.