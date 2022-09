Dybala: “Ho preferito saltare una partita per non stare fermo un mese. A Roma mi sento protagonista”

Sul gol segnato all’Italia. “Un momento meraviglioso: avevo pochi minuti e ho segnato. Tutti entriamo per dare il meglio in nazionale, sempre con la speranza di segnare. Un momento molto bello per me, coronando una gran partita dei miei compagni. Potevamo vincere con più gol di scarto. Questa convocazione serve per sistemare gli ultimi dettagli per il Mondiale. Speriamo di arrivare al meglio”.

Sulla Roma: “Sono felice di essere alla Roma, essere protagonista fa piacere. Vedere il calore dei tifosi mi fa davvero emozionare”.

Foto: twitter Roma