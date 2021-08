Dumfries-Inter: confermata anche la tempistica. E’ in arrivo a Milano

Denzel Dumfries sarà il nuovo esterno destro dell’Inter. Dopo le evoluzioni delle ultime ore e gli accordi in linea di massima raggiunti nella giornata di ieri, è confermata anche la tempista che vi avevamo svelato 24 ore fa: ovvero l’imminente arrivo dell’ormai ex pilastro del PSV a Milano.

Nelle prossime ore Dumfries è atteso in città per sottoporsi alle visite mediche e per mettersi rapidamente a disposizione di Simone Inzaghi. l’Inter ha voluto accelerare anche per questo motivo. Cercava rapidamente un sostituto di Hakimi e nelle ultime 48 ore c’è stata una clamorosa accelerata che ha portato alla chiusura della trattativa.

Si tratta di una operazione di 12,5 milioni più 2 di bonus.

Foto: Instagram personale