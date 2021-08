Inter, domattina Dzeko. E poi subito Dumfries. La strategia

Edin Dzeko all’Inter non è più una notizia. Doveva arrivare entro oggi, il leggero ritardo è stato dovuto agli ultimi dettagli (ballava un bonus con la Roma, risolto poco fa) che hanno fatto slittare di poche ore il suo sbarco a Milano. Sbarco previsto per domattina, in modo da organizzare le visite e tutto il resto.

C’era già l’accordo per un biennale, nessun problema. Ma la notizia non è Dzeko, piuttosto Dumfries: quella appena trascorsa è stata una giornata molto proficua. L’Inter vuole l’esterno del PSV, tra l’altro separato in casa, assolutamente ricambiata. Accelerata in corso, da domani si continua no stop, l’Inter vuole chiudere presto, operazione da 15 milioni più bonus. Nandez? Per ora in stand-by, anche per i rapporti leggermente inaspriti tra Inter e Cagliari, ma potrebbe tornare di moda più avanti, a maggior ragione se uscisse un centrocampista.

Non dimentichiamo che Nandez si è promesso all’Inter. E l’altra punta? Il preferito resta Zapata, senza dimenticare Correa e le altre proposte alternative (Scamacca e Kean). Ma intanto Dzeko e Dumfries: ora l’Inter va di corsa.

Foto: Twitter Roma